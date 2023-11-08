RT в Telegram
Подпишись

В Московском зоопарке появился птенец журавля Стэнли

Короткая ссылка
В Московском зоопарке в конце лета появился на свет птенец журавля Стэнли. Его пол пока неизвестен.
В Московском зоопарке появился птенец журавля Стэнли
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Потомство появилось у особей по имени Анжела и Раймонд, проживающих на старой территории зоопарка в одном из вольеров Дома птиц.

В ближайшее время специалисты планируют взять у птенца кровь на анализ, чтобы выяснить его пол, поскольку эти птицы не имеют отличительных внешних признаков.

Размер взрослых особей этого вида может достигать 1,17 м, а размах их крыльев составляет 1,82 м. Естественная среда обитания журавлей Стэнли — Южная Африка.

Ранее сообщалось, что из Краснодарского сафари-парка в Москву привезли двух аистов марабу. Птиц разместили в новой экспозиции зоосада, которая получила название «Авиарий».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить