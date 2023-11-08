В Московском зоопарке появился птенец журавля Стэнли

В Московском зоопарке в конце лета появился на свет птенец журавля Стэнли. Его пол пока неизвестен.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Потомство появилось у особей по имени Анжела и Раймонд, проживающих на старой территории зоопарка в одном из вольеров Дома птиц.

В ближайшее время специалисты планируют взять у птенца кровь на анализ, чтобы выяснить его пол, поскольку эти птицы не имеют отличительных внешних признаков.

Размер взрослых особей этого вида может достигать 1,17 м, а размах их крыльев составляет 1,82 м. Естественная среда обитания журавлей Стэнли — Южная Африка.

Ранее сообщалось, что из Краснодарского сафари-парка в Москву привезли двух аистов марабу. Птиц разместили в новой экспозиции зоосада, которая получила название «Авиарий».