В Московском зоопарке появился птенец журавля Стэнли
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Потомство появилось у особей по имени Анжела и Раймонд, проживающих на старой территории зоопарка в одном из вольеров Дома птиц.
В ближайшее время специалисты планируют взять у птенца кровь на анализ, чтобы выяснить его пол, поскольку эти птицы не имеют отличительных внешних признаков.
Размер взрослых особей этого вида может достигать 1,17 м, а размах их крыльев составляет 1,82 м. Естественная среда обитания журавлей Стэнли — Южная Африка.
Ранее сообщалось, что из Краснодарского сафари-парка в Москву привезли двух аистов марабу. Птиц разместили в новой экспозиции зоосада, которая получила название «Авиарий».