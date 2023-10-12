Из Краснодара в Московский зоопарк привезли аистов марабу
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Молодых марабу зовут Офелия и Эйнштейн. Пока неизвестно, являются ли они парой. Аисты быстро адаптировались на новом месте и стали общаться с сотрудниками.
«Нужно помнить, что у марабу очень мощные и острые клювы — ни в коем случае нельзя протягивать к ним руки или какие-то предметы», — рассказали зоологи.
В ближайшее время работники зоопарка начнут обогащать среду обитания аистов.
Ранее в Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша альпаки.