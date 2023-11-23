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RT: Земфира рассматривает выступления для россиян за рубежом

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Певица Земфира Рамазанова* не рассматривает проведение концертов на территории России, но не против выступить для россиян за рубежом.
RT: Земфира рассматривает выступления для россиян за рубежом
  • РИА Новости

Как выяснил RT, в перерывах между концертами в Дубае и Таиланде певица готова заработать и на частных мероприятиях. На конец декабря у неё до сих пор есть свободные даты.

За часовое выступление на новогоднем корпоративе Земфира берёт €500 тыс. (свыше 48 млн рублей). С заказчика потребуют €100 тыс. (более 9,6 млн рублей) предоплаты наличными.

Задаток её представители готовы получить в Москве. А без аванса о выступлении с певицей даже не будут говорить.

По словам источника в окружении Земфиры, представители певицы предлагают заказчику организацию концерта под ключ, чтобы всё «прошло как надо».

Для этого есть специальное агентство и обученные люди, которые найдут площадку, ведущего и организуют банкет. Для корпоратива на 60—70 человек услуга обойдётся ещё как минимум в €100 тыс. (ценник может быть и выше).

Ранее Земфира после выступлений в Казахстане назвала организацию её концертов в стране чудовищной.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

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