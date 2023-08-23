В Казахстане разгорелся скандал после выступления Земфиры

Певица Земфира* после выступлений в Казахстане назвала организацию её концертов в стране чудовищной.

Об этом она заявила в Instagram**, написав все слова со строчных букв, включая имя менеджера и название страны. Вся орфография автора сохранена.

«три абсолютно разных концерта, много мыслей. чудовищная организация в казахстане — некий табриз. вывезли на профессионализме. а в остальном, прекрасная маркиза... спасибо», — написала певица.

Концертный менеджер Дана Орманбаева, которая является соорганизатором концертов Земфиры в Казахстане, отметила, что сложности возникли в коммуникациях с тур-менеджером певицы.

«До свидания, дорогая Земфира! Вы, бесспорно, голос поколений, вы — легенда и уникум, но что действительно чудовищно, так это ваш менеджмент, и это надо признать», — написала она в Telegram.

В мае появилась информация, что Земфира подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.

Позже адвокаты популярной певицы Земфиры Рамазановой оспорили отказ суда исключить её из реестра иностранных агентов.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.