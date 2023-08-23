Узнать больше

В Казахстане разгорелся скандал после выступления Земфиры

Короткая ссылка
Певица Земфира* после выступлений в Казахстане назвала организацию её концертов в стране чудовищной.
В Казахстане разгорелся скандал после выступления Земфиры
  • РИА Новости

Об этом она заявила в Instagram**, написав все слова со строчных букв, включая имя менеджера и название страны. Вся орфография автора сохранена.

«три абсолютно разных концерта, много мыслей. чудовищная организация в казахстане — некий табриз. вывезли на профессионализме. а в остальном, прекрасная маркиза... спасибо», — написала певица.

Концертный менеджер Дана Орманбаева, которая является соорганизатором концертов Земфиры в Казахстане, отметила, что сложности возникли в коммуникациях с тур-менеджером певицы.

«До свидания, дорогая Земфира! Вы, бесспорно, голос поколений, вы — легенда и уникум, но что действительно чудовищно, так это ваш менеджмент, и это надо признать», — написала она в Telegram.

В мае появилась информация, что Земфира подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.

Позже адвокаты популярной певицы Земфиры Рамазановой оспорили отказ суда исключить её из реестра иностранных агентов.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить