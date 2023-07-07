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Певица Земфира обжаловала отказ исключить её из списка иноагентов

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Адвокаты популярной певицы Земфиры Рамазановой* оспорили отказ суда исключить её из реестра иностранных агентов.
Певица Земфира обжаловала отказ исключить её из списка иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — цитирует РИА Новости сообщение Замоскворецкого суда.

В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры об исключении её из реестра иностранных агентов.

В мае появилась информация, что Земфира подала иск к Минюсту России и потребовала снять с неё статус иноагента.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.

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