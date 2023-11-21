Специалист Лялина: вкус мандарина зависит от условий и сроков сбора

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что вкус и содержимое мандарина зависит от страны произрастания, сорта, условий выращивания, условий и сроков сбора.

«Самые распространённые в наших магазинах мандарины — кисло-сладких сортов, практически без косточек, среднего размера — имеют светло-оранжевую кожуру. Это, к примеру, мандарины из Абхазии или Краснодарского края. Ярко-оранжевые, почти цвета охры — мандарины из Испании и Марокко, а оранжево-жёлтые — из Турции», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, выбирать мандарин можно по цвету — лучше всего ярко-оранжевый с глянцем, так как тусклые плоды уже полежали и могут начать портиться, а сухая шкурка является признаком неправильного хранения.

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