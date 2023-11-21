RT в Telegram
Подпишись

Специалист Лялина: вкус мандарина зависит от условий и сроков сбора

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что вкус и содержимое мандарина зависит от страны произрастания, сорта, условий выращивания, условий и сроков сбора.
Специалист Лялина: вкус мандарина зависит от условий и сроков сбора
  • Gettyimages.ru

«Самые распространённые в наших магазинах мандарины — кисло-сладких сортов, практически без косточек, среднего размера — имеют светло-оранжевую кожуру. Это, к примеру, мандарины из Абхазии или Краснодарского края. Ярко-оранжевые, почти цвета охры — мандарины из Испании и Марокко, а оранжево-жёлтые — из Турции», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, выбирать мандарин можно по цвету — лучше всего ярко-оранжевый с глянцем, так как тусклые плоды уже полежали и могут начать портиться, а сухая шкурка является признаком неправильного хранения.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить