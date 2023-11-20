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Учёные составили генеалогическое древо леопардов из дальневосточного заповедника

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Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков рассказал, что российские учёные составили родословные для более чем сотни дальневосточных леопардов, изучив родственные связи внутри популяции.
Учёные составили генеалогическое древо леопардов из дальневосточного заповедника
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты составили генеалогическое древо на основе анализа, основанного на массиве данных фотомониторинга с 2013 по 2023 год. Выяснилось, что древо разветвляется на десять отдельных линий, самая большая из которых включает сразу три поколения хищников.

Благодаря этому можно получить представление о расселении детёнышей леопардов в дикой природе.

«Создание детальной родословной важно, так как подробная информация о популяции — база для грамотного управления и её сохранения», — прокомментировала сотрудник отдела науки заповедника Таисия Марченкова.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) дали имя четырёхлетнему леопарду — его назвали в честь российского и советского театрального режиссёра и актёра Всеволода Мейерхольда.

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