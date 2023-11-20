Учёные составили генеалогическое древо леопардов из дальневосточного заповедника
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Об этом сообщает «Российская газета».
Специалисты составили генеалогическое древо на основе анализа, основанного на массиве данных фотомониторинга с 2013 по 2023 год. Выяснилось, что древо разветвляется на десять отдельных линий, самая большая из которых включает сразу три поколения хищников.
Благодаря этому можно получить представление о расселении детёнышей леопардов в дикой природе.
«Создание детальной родословной важно, так как подробная информация о популяции — база для грамотного управления и её сохранения», — прокомментировала сотрудник отдела науки заповедника Таисия Марченкова.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) дали имя четырёхлетнему леопарду — его назвали в честь российского и советского театрального режиссёра и актёра Всеволода Мейерхольда.