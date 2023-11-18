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Вильфанд: в Москву на выходные придёт новогодний мороз

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Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры — минус 6 — минус 8, а днём — минус 3 — минус 5», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, осадков на выходных не ожидается, погода будет солнечной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше

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