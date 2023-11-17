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Синоптик Шувалов: минусовые температуры сохранятся в Москве на следующей неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что минусовые температуры сохранятся в столичном регионе как минимум до конца следующей недели.
Синоптик Шувалов: минусовые температуры сохранятся в Москве на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

«Особо спокойными, погожими, тихими, солнечными будут выходные дни, потому что при ясной погоде ночью столбики термометров опустятся до -6…-11 °С, так что утром нужно потеплее одеваться», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, днём прогнозируется -3...-5 °С.

«Но будет тихо, поэтому на улице будет даже приятно прогуляться», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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