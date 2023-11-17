Концепцию празднования Нового года утвердили в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в городе утвердили концепцию проведения новогодних мероприятий.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Праздник под название «В Сибири — снег!» пройдёт на пяти основных площадках — в Первомайском и Театральном скверах, Центральном парке культуры и отдыха, а также на улице Ленина и в парке «Арена».

Наряду с этим стало известно, что главную новогоднюю ель установят в Нижнем Новгороде к 10 декабря. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

По традиции праздничное дерево будет установлено на площади Минина и Пожарского. Также ёлки появятся и на других площадях, а сам город украсит иллюминация.

Ранее дизайнер Анна Устюжанинова рассказала о трендах новогоднего декора сезона-2023/2024.