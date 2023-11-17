Дизайнер Устюжанинова рассказала о моде на естественность в праздничном декоре

Дизайнер Анна Устюжанинова рассказала о трендах новогоднего декора сезона-2023/2024.

В предстоящем праздничном сезоне в моде естественность, поделилась она в беседе с Life.ru.

По её словам, лучше отказаться от использования ярких и броских элементов. Например, ёлку можно украсить однотонной гирляндой с тёплым светом и игрушками из натуральных материалов — деревянными, шерстяными, войлочными.

Устюжанинова также посоветовала создавать композиции из еловых веток — разного размера, длины, высоты и сортов. Дополнять такие композиции можно свечами и ветками рябины.

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