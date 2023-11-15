День рождения Деда Мороза отметят в подмосковных парках 18 ноября

День рождения Деда Мороза отметят в 60 парках Московской области 18 ноября. Запланированы конкурсы, мастер-классы и викторины.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, в парке «Мира» в Мытищах покажут представление «Зимовята» и акробатическое шоу «Зимняя сказка», а в парке «Пехорка» Балашихи будет работать резиденция Деда Мороза.

В парке «Дубки» Коломны предусмотрена игровая программа «Взятие снежного городка». В городском парке Истры пройдёт конкурс видеопоздравлений Деду Морозу.

Ранее жителям Пермской области рассказали, как отправить письмо Деду Морозу.