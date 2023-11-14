Жителям Пермской области рассказали, как отправить письмо Деду Морозу
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Почты России».
Как отметили в предприятии, полный адрес главного Деда Мороза знать не обязательно. Можно просто написать на конверте «Деду Морозу», наклеить марки и опустить его в почтовый ящик.
Если в послании указать свой обратный адрес, то придёт ответ.
Отмечается, что с начала года Деду Морозу уже отправили более 233 тыс. писем.
Адрес главного Деда Мороза: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Деду Морозу.
Адрес полярного Деда Мороза — Ямал Ири: 629007, ЯНАО, Салехард, ул. Республики, д. 5, Ямал Ири.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга.