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Жителям Пермской области рассказали, как отправить письмо Деду Морозу

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В Пермской области рассказали, как правильно отправить письмо Деду Морозу и получить от него ответ.
Жителям Пермской области рассказали, как отправить письмо Деду Морозу
  • Gettyimages.ru
  • © Orbon Alija

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Почты России».

Как отметили в предприятии, полный адрес главного Деда Мороза знать не обязательно. Можно просто написать на конверте «Деду Морозу», наклеить марки и опустить его в почтовый ящик.

Если в послании указать свой обратный адрес, то придёт ответ.

Отмечается, что с начала года Деду Морозу уже отправили более 233 тыс. писем.

Адрес главного Деда Мороза: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Деду Морозу.

Адрес полярного Деда Мороза — Ямал Ири: 629007, ЯНАО, Салехард, ул. Республики, д. 5, Ямал Ири.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга.

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