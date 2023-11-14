Жителям Пермской области рассказали, как отправить письмо Деду Морозу

В Пермской области рассказали, как правильно отправить письмо Деду Морозу и получить от него ответ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Почты России».

Как отметили в предприятии, полный адрес главного Деда Мороза знать не обязательно. Можно просто написать на конверте «Деду Морозу», наклеить марки и опустить его в почтовый ящик.

Если в послании указать свой обратный адрес, то придёт ответ.

Отмечается, что с начала года Деду Морозу уже отправили более 233 тыс. писем.

Адрес главного Деда Мороза: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Деду Морозу.

Адрес полярного Деда Мороза — Ямал Ири: 629007, ЯНАО, Салехард, ул. Республики, д. 5, Ямал Ири.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга.