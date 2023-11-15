Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции по наблюдению за птицами

В Московской области жителей приглашают принять участие в акции по наблюдению за птицами в рамках Всероссийского исследовательского проекта «Российская зима 2023—2024».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минэкологии региона.

«Я приглашаю всех, кто неравнодушен к пернатым, принять участие в наблюдениях. Это очень важно для оценки количества видов птиц в регионе и состояния популяций», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также отметил, что в Подмосковье наблюдатели за птицами уже выявили 38 видов. Среди них представители редких — малый пёстрый дятел и полевой лунь.

Ранее сообщалось, в Подмосковье орнитологи нашли места гнездования белого и чёрного аистов.