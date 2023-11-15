Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции по наблюдению за птицами
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минэкологии региона.
«Я приглашаю всех, кто неравнодушен к пернатым, принять участие в наблюдениях. Это очень важно для оценки количества видов птиц в регионе и состояния популяций», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.
Он также отметил, что в Подмосковье наблюдатели за птицами уже выявили 38 видов. Среди них представители редких — малый пёстрый дятел и полевой лунь.
Ранее сообщалось, в Подмосковье орнитологи нашли места гнездования белого и чёрного аистов.