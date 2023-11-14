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В Подмосковье орнитологи нашли места гнездования белого и чёрного аистов

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В Московской области орнитологи нашли новое место гнездования белого аиста и регулярное — чёрного аиста.
В Подмосковье орнитологи нашли места гнездования белого и чёрного аистов
  • Gettyimages.ru
  • © Pavol Klimek

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.

Работа проходила в рамках мониторинга редких видов для ведения подмосковной Красной книги.

«<…>В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились два птенца и взрослая птица. <…> Обнаруженное гнездовье является самым северо-восточным из известных в Московской области», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, за чёрным аистом в 2023 году наблюдали в городских округах Луховицы и Лотошино.

Ранее сообщалось, что самый крупный вид аистов — седлоклювые ябиру — появились в авиарии Московского зоопарка. Птицы занесены в Красную книгу.

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