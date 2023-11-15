Диетолог Михалёва рассказала о пользе молочных продуктов для пожилых людей

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала о полезных свойствах молочных продуктов для пожилых людей.

Для профилактики возрастной потери мышечной массы (саркопения), являющейся одним из проявлений старения, необходим легкоусвояемый белок, который содержится в молочных продуктах, заявила врач в беседе с «Газетой.Ru».

«Кроме того, молоко и продукты из него — незаменимый источник кальция. Кальций жизненно необходим для профилактики возрастного остеопороза — хрупкости костей, который стремительно развивается в возрасте старше 50 лет. Для получения достаточного количества кальция из продуктов необходимо употреблять три порции молочных продуктов в день», — сказала Михалёва.

Также, по мнению специалиста, в рацион пожилых людей должны входить мясо, птица, рыба, морепродукты, цельнозерновые злаки, овощи и фрукты.

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