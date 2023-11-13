В Гильдии пекарей дали советы по подбору сладкого подарка для ребёнка
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«Важно внимательно изучать состав изделий, можно выбрать наполнение подарка в магазинах здорового питания, где продают шоколад и конфеты с минимальным количеством добавок и консервантов», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».
Как считает Эльдарханова, не стоит стремиться подарить большой, но некачественный набор.
Ранее детский врач-эндокринолог, педиатр «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Анастасия Синицына в разговоре с газетой «Известия» предупредила о потенциальной опасности фастфуда, который при злоупотреблении способен вызвать привыкание.