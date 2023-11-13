В Гильдии пекарей дали советы по подбору сладкого подарка для ребёнка

Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова рассказала, как выбрать сладкий подарок для ребёнка. По её словам, это лучше делать самостоятельно и в фирменных магазинах.

«Важно внимательно изучать состав изделий, можно выбрать наполнение подарка в магазинах здорового питания, где продают шоколад и конфеты с минимальным количеством добавок и консервантов», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Как считает Эльдарханова, не стоит стремиться подарить большой, но некачественный набор.

Ранее детский врач-эндокринолог, педиатр «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Анастасия Синицына в разговоре с газетой «Известия» предупредила о потенциальной опасности фастфуда, который при злоупотреблении способен вызвать привыкание.