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В Гильдии пекарей дали советы по подбору сладкого подарка для ребёнка

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Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова рассказала, как выбрать сладкий подарок для ребёнка. По её словам, это лучше делать самостоятельно и в фирменных магазинах.
В Гильдии пекарей дали советы по подбору сладкого подарка для ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Важно внимательно изучать состав изделий, можно выбрать наполнение подарка в магазинах здорового питания, где продают шоколад и конфеты с минимальным количеством добавок и консервантов», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Как считает Эльдарханова, не стоит стремиться подарить большой, но некачественный набор.

Ранее детский врач-эндокринолог, педиатр «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Анастасия Синицына в разговоре с газетой «Известия» предупредила о потенциальной опасности фастфуда, который при злоупотреблении способен вызвать привыкание.

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