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Гастроэнтеролог Чижикова посоветовала заменить вредные сладости на злаковые батончики

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова рассказала, чем в своём рационе можно заменить вредные сладости.
Гастроэнтеролог Чижикова посоветовала заменить вредные сладости на злаковые батончики
  • Gettyimages.ru

Как заявила специалист в беседе с РИАМО, основные факторы, влияющие на здоровое питание, — это умеренность и разнообразие. Даже для сладкоежек есть альтернатива.

«В качестве замены сладких перекусов можно использовать злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи (например, кусочки моркови, сельдерея или огурца с гуакамоле, оливковым маслом или йогуртовым соусом), натуральный йогурт с добавлением свежих или замороженных ягод, орехов, мёда, цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами, фруктово-ореховые смеси», — рассказала Чижикова.

Также она отметила, что в рационе должно присутствовать достаточное количество мяса, рыбы, цельных злаков, бобовых, молочных продуктов, семян, орехов, разнообразных фруктов и овощей.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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