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Российский фильм «Единица Монтевидео» вошёл в программу кинофестиваля Индии

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Фильм российского производства «Единица Монтевидео» режиссёра Татьяны Лютаевой покажут на 54-м Международном кинофестивале Индии IFFI в программе Cinema of World. Смотр состоится в Гоа с 20 по 28 ноября.
Российский фильм «Единица Монтевидео» вошёл в программу кинофестиваля Индии
  • Кадр из фильма «Единица Монтевидео»
  • © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главный герой — хирург Александр Лунин (Алексей Серебряков), потерявший способность говорить из-за психологической травмы. Он выходит на свободу после 12-летнего заключения из-за случайного убийства супруги (Ксения Раппопорт). Герою предстоит попытаться наладить отношения с дочерью (Агния Дитковските), которая не готова простить ему произошедшее.

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, Международный кинофестиваль Индии IFFI (International Film Festival of India) — один из наиболее крупных смотров Азии. В апреле 2023-го фильм был удостоен специального диплома жюри на 45–ом Московском международном кинофестивале в программе «Русские премьеры».

Ранее была объявлена дата выхода сериала «Кеша должен умереть». 

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