Российский фильм «Единица Монтевидео» вошёл в программу кинофестиваля Индии
- Кадр из фильма «Единица Монтевидео»
- © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Главный герой — хирург Александр Лунин (Алексей Серебряков), потерявший способность говорить из-за психологической травмы. Он выходит на свободу после 12-летнего заключения из-за случайного убийства супруги (Ксения Раппопорт). Герою предстоит попытаться наладить отношения с дочерью (Агния Дитковските), которая не готова простить ему произошедшее.
Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, Международный кинофестиваль Индии IFFI (International Film Festival of India) — один из наиболее крупных смотров Азии. В апреле 2023-го фильм был удостоен специального диплома жюри на 45–ом Московском международном кинофестивале в программе «Русские премьеры».
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