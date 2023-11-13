Российский фильм «Единица Монтевидео» вошёл в программу кинофестиваля Индии

Фильм российского производства «Единица Монтевидео» режиссёра Татьяны Лютаевой покажут на 54-м Международном кинофестивале Индии IFFI в программе Cinema of World. Смотр состоится в Гоа с 20 по 28 ноября.

Главный герой — хирург Александр Лунин (Алексей Серебряков), потерявший способность говорить из-за психологической травмы. Он выходит на свободу после 12-летнего заключения из-за случайного убийства супруги (Ксения Раппопорт). Герою предстоит попытаться наладить отношения с дочерью (Агния Дитковските), которая не готова простить ему произошедшее.

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, Международный кинофестиваль Индии IFFI (International Film Festival of India) — один из наиболее крупных смотров Азии. В апреле 2023-го фильм был удостоен специального диплома жюри на 45–ом Московском международном кинофестивале в программе «Русские премьеры».

Ранее была объявлена дата выхода сериала «Кеша должен умереть».