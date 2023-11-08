Стала известна дата выхода сериала «Кеша должен умереть»

Показ сериала «Кеша должен умереть» режиссёра Константина Богомолова стартует в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.

Центральные роли в сатирической ленте исполнят сам постановщик, а также Юлия Снигирь, Юлия Александрова и Александра Ребенок. Как сообщает пресс-служба площадки, артистки сыграют совершенно разных женщин, активно присутствующих в жизни главного героя Кеши. Ему удаётся строить гармоничные отношения с каждой до знакомства в Казани с 19-летней пловчихой (Василиса Перелыгина). Герой привозит её в Москву, а шокированные остальные женщины решают ему мстить.

Герои сериала «Кеша должен умереть» представляют собой стереотипные образы современных людей. На примере их историй авторы ленты высмеивают абсурдные ситуации, возникающие в отношениях.

«Когда я прочитал сценарий, у меня сразу появилось ощущение, что я понимаю эту историю. В ней есть некое тонкое сочетание иронии и драматизма, и мы пытались эту интонацию реализовать», — говорит Константин Богомолов.

По словам генерального продюсера проекта Валерия Тодоровского, «Кеша должен умереть» — «это история, которая рассказывает про такое явление, как русское многоженство».

«Часто мужчины влюбляются, но не могут расстаться с предыдущими женщинами. Люди, участвующие в этих любовных треугольниках, а иногда четырёхугольниках и пятиугольниках, — несчастны, но они не могут разорвать эту связь. На протяжении жизни я встречал много подобных историй, и это всегда было трогательно, драматично и временами смешно. Я думаю, что фильм будет немного шокировать, но при этом заставит задуматься, тронет и развлечёт зрителя», — отметил кинематографист.

Ранее стало известно о начале съёмок сериала Валерия Тодоровского «Танго».