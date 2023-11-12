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Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября.
Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В ночь на пятницу подморозит до 0...-5 °С, днём — до -2...+3 °С. Таким образом, 17 ноября произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, то есть в пятницу наступит метеорологическая зима», — написал Тишковец.

Вместе с этим он призвал водителей автомобилей, которые ещё не поменяли резину на колесах своих машин, обязательно посетить шиномонтаж.

Он добавил, что с 16 ноября вероятность осадков сократится до минимума.

Ранее синоптик предупредил о магнитных бурях на Земле в ночь на 12 ноября.

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