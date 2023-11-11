RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях на Земле в ночь на 12 ноября

Короткая ссылка
В ночь на воскресенье, 12 ноября, на Земле ожидаются кратковременные магнитные бури. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ночь на воскресенье возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1», — говорится в заявлении в Telegram.

Леус подчеркнул, что бури ожидаются непродолжительными, во второй половине дня их интенсивность уменьшится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить