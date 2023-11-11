Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях на Земле в ночь на 12 ноября

В ночь на воскресенье, 12 ноября, на Земле ожидаются кратковременные магнитные бури. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ночь на воскресенье возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1», — говорится в заявлении в Telegram.

Леус подчеркнул, что бури ожидаются непродолжительными, во второй половине дня их интенсивность уменьшится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.