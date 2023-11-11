Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях на Земле в ночь на 12 ноября
«В ночь на воскресенье возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1», — говорится в заявлении в Telegram.
Леус подчеркнул, что бури ожидаются непродолжительными, во второй половине дня их интенсивность уменьшится.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.