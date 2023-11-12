Синоптик Шувалов: начало следующей недели в Москве будет дождливым

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

По словам специалиста, начало следующей недели в Москве будет дождливым.

«Дождь будет продолжаться как минимум полтора дня, понедельник и первую половину вторника. Приходит циклон, центр которого будет располагаться западнее Москвы. Но затем он уйдёт, мы попадём в тыловую часть, и температура начнёт неуклонно понижаться», — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что конец недели будет абсолютно не похож на её начало.

«К среде-четвергу закончатся осадки. Даже, может быть, редкий снежок будет выпадать. Но температура понизится до 0 °С. То есть конец недели будет абсолютно не похож на начало недели. В начале недели дожди и +5...+7 °С в дневные часы, а конец недели — без осадков и дневная температура -2...-4 °С. Ночные морозы вообще до -5...-8 °С, а по области и до -10 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик предупредил о магнитных бурях на Земле в ночь на 12 ноября.