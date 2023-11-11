Пугачёва назвала своих критиков завистниками и клеветниками

Певица Алла Пугачёва обратилась к своим критикам и назвала их «недоличностями, завистниками и клеветниками».

Об этом она написала в соцсетях.

«Своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньём пытаетесь оттолкнуть от меня людей», — заявила Пугачёва.

Певица добавила, что армия поклонников не предаст её.

Ранее помощница Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Москву.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой в Россию, заявил, что родство с иноагентом не является именем нарицательным.

6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.