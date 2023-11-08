Пугачёва записала три песни в Твери для личного пользования

Певица Алла Пугачёва по приезду в Россию записала в тверской студии звукозаписи «Салам» три песни для личного пользования.

«Да, 3 ноября была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — заявил РИА Новости основатель студии, звукорежиссёр Игорь Лалетин.

Ранее помощница Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Москву.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой в Россию, заявил, что родство с иноагентом не является именем нарицательным.

6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.