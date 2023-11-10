В Удмуртии рассказали о программе мероприятий в зимние праздники
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Об этом сообщает udm-info.ru.
Отмечается, что с 1 декабря в республике начнётся горнолыжный сезон.
В Шарканском районе 9—10 декабря состоится Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая»
В Сарапуле с 15 декабря полтора месяца будет идти гастрофестиваль «Новый год с пряничным настроением».
А 5—10 февраля 2024 года пройдёт гастрономический фестиваль «Всемирный День Пельменя».
«Финал — это «День Пельменя», где мы съедаем 11 т пельменей за один день», — заключила Бадаш.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза впервые остановится в Глазове этой зимой.