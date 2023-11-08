Поезд Деда Мороза впервые остановится в Глазове этой зимой

Передвижная резиденция Деда Мороза впервые прибудет в Глазов (Удмуртия) предстоящей зимой.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В праздничном поезде есть приёмная Деда Мороза, вагоны для игр и квестов, ресторан, вагон-лавка с сувенирами. В этом году к ним прибавится вагон «Кукольный театр».

По данным пресс-службы РЖД, в этому году поезд проедет от Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали с заездом в Тынду и вернётся обратно. Праздничный состав посетит более 85 городов России с короткой и длинной программами.

Новогодний рейс стартует 11 ноября 2023 года, а вернётся 13 января 2024-го.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что город оформят в русском народном стиле к празднованию Нового года.