Курган украсят в русском народном стиле к Новому году
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
По её словам, в Кургане разработали концепцию праздничного оформления города.
«В её основе — русские народные символы и образы. К примеру, русская тройка лошадей — без неё на Руси не обходился ни один праздник», — отметила Ситникова.
Уточняется, что основной тематикой Нового года в городе станут сказки русского поэта и писателя Александра Пушкина.
Ранее сообщалось, что вотчину Деда Мороза признали самым популярным туристическим местом в Вологодской области.