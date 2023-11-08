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Курган украсят в русском народном стиле к Новому году

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Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что город оформят в русском народном стиле к празднованию Нового года.
Курган украсят в русском народном стиле к Новому году
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

По её словам, в Кургане разработали концепцию праздничного оформления города.

«В её основе — русские народные символы и образы. К примеру, русская тройка лошадей — без неё на Руси не обходился ни один праздник», — отметила Ситникова.

Уточняется, что основной тематикой Нового года в городе станут сказки русского поэта и писателя Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что вотчину Деда Мороза признали самым популярным туристическим местом в Вологодской области.

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