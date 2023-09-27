Вотчину Деда Мороза признали самым популярным туристическим местом в Вологодской области

Вологодская область приняла более 2 млн туристов с начала 2023 года, из них летом в регионе побывали 1,3 млн человек.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Олега Кувшинникова.

Самыми посещаемыми местами признаны вотчина Деда Мороза, а также Кирилло-Белозёрский и Великоустюгский музеи-заповедники.

Также стало известно, что в Курган с туристическими целями чаще всего приезжали жители Белоруссии и Эстонии, передаёт URA.RU. Об этом заявила директор библиотечной информационной системы Людмила Дорофеева на пресс-конференции.

«За 2022 год город Курган посетили 1 151 031 человек. Из зарубежных стран в числе лидеров: Белоруссия (1079 человек), Эстония (855 человек), Узбекистан, Германия, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан», — сказала Дорофеева.

Ранее сообщалось, что почти 80% российских туристов выбирали внутренние направления в сентябре.