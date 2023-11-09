В России покажут первый гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит»

В России представят уникальную театральную постановку — гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит».

Как сообщает пресс-служба концертного агентства ТСI и холдинга Pinsky&Co, 8 декабря на сцене нового театрального пространства «Одеон» зрителей ожидает симбиоз драматургии, живой музыки, хореографии и авторской кухни.

«Этот проект объединил в себе мюзикл в лучших бродвейских традициях, ресторан с изысканной авторской кухней, прекрасный сервис и незабываемые впечатления, которые мы обещаем нашим гостям, а также атмосферу вечеринки, где будет можно не только насладиться шоу и полноценным ужином, но и отменно потанцевать», — приводит пресс-служба слова автора идеи и создателя проекта Эдуарда Ратникова.

Действие постановки разворачивается в 1990-х вокруг молодой пары, которая приезжает в Москву в поисках счастья и успеха.

Ранее мюзикл «Между двух миров» открыл новый сезон в Театре эстрады.