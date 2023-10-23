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Театр эстрады откроет новый сезон мюзиклом «Между двух миров»

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Московский театр эстрады, открывающийся после реконструкции, откроет новый сезон мюзиклом «Между двух миров», заявил худрук Геннадий Хазанов.
Театр эстрады откроет новый сезон мюзиклом «Между двух миров»
  • Gettyimages.ru

«Всё дело в том, что кто-то должен был взять на себя риск из прокатчиков — начать продажу билетов на спектакли, не имея договора с театром. Театр не мог подписать договор, так как не было документа об открытии театра. Кто-то должен был взять на себя риск этот. Таким человеком оказался Михаил Шейнин, который является исполнительным продюсером спектакля «Между двух миров», — сказал Хазанов в беседе с НСН.

По его словам, это мюзикл с Ефимом Шифриным и Викторией Ланской.

Открытие театра запланировано на 25 октября.

Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

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