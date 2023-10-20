Узнать больше

Пять театров из Татарстана вошли в число номинантов на «Золотую маску»

Короткая ссылка
Пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

Об этом сообщает «Реальное время».

Драматический театр из Буинска вошёл в число претендентов в категории «Драма малой формы» за спектакль «Дервиш». Актёр Раиль Садриев поборется за премию в номинации «Мужская роль».

Также среди номинантов: Театр имени Камала («Муть. Мухаджиры»), Театр юного зрителя имени Кариева («Приключения Рустема»), театр кукол «Экият» («Авиатора»), театральная площадка MOÑ («Диалог»).

В общей сложности театры из Татарстана претендуют на 21 премию.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить