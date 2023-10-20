Пять театров из Татарстана вошли в число номинантов на «Золотую маску»

Пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

Об этом сообщает «Реальное время».

Драматический театр из Буинска вошёл в число претендентов в категории «Драма малой формы» за спектакль «Дервиш». Актёр Раиль Садриев поборется за премию в номинации «Мужская роль».

Также среди номинантов: Театр имени Камала («Муть. Мухаджиры»), Театр юного зрителя имени Кариева («Приключения Рустема»), театр кукол «Экият» («Авиатора»), театральная площадка MOÑ («Диалог»).

В общей сложности театры из Татарстана претендуют на 21 премию.

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