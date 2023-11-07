Диетолог Солнцева назвала печенье из цельнозерновой муки более полезным

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева рассказала об основных рекомендациях при выборе и потреблении печенья.

Более полезным является печенье из цельнозерновой муки, поделилась эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Как правило, печенье состоит из белой муки с добавлением сахара и жира. Белая мука и сахар создают высокую углеводную нагрузку на организм. Кроме того, в печенье, как и в другие кондитерские изделия, часто добавляют гидрогенизированные масла, которые содержат транс-изомеры, а это очень вредные жиры», — сказала Солнцева.

По мнению эксперта, более полезным печенье делают цельнозерновая мука — источник клетчатки, минералов и витаминов; орехи и сухофрукты — содержат клетчатку, антиоксиданты, минералы; тёмный шоколад — источник антиоксидантов.

Но самое лучшее печенье — домашнее, считает Солнцева.

«Кстати, цельнозерновое печенье с маслом будет однозначно полезнее пирожного с кремом и трансжирами, которые содержатся в этом креме», — заключила врач-диетолог.

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