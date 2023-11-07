Диетолог Соломатина рассказала о пользе шоколада для настроения

Диетолог Елена Соломатина назвала шоколад одним из продуктов для создания хорошего настроения и эффективным средством борьбы с осенней хандрой.

«В шоколаде сочетается сладкое и жирное в виде масла какао и сахара. Наш мозг начинает вырабатывать гормоны, такие как серотонин, дофамин и эндорфины. Они являются источником быстрой и долгой энергии», — поделилась Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По её мнению, особенно полезен шоколад с миндалём.

Также диетолог отметила, что для выработки гормонов удовольствия необходим триптофан, который преобразовывается в серотонин.

«Эта аминокислота содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому мясо считается богатейшим источником триптофана. Также он в большом количестве содержится в грибах, твороге и сыре», — заявила Соломатина.

Кроме того, отметила специалист, осенью необходимо включить в рацион рыбу, так как в ней есть омега-3.

Помимо этого организму для стимуляции работы мозга необходим холин — он есть в яйцах, цветной капусте и печени, добавила врач.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.