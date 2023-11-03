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Психолог Крушинских посоветовала с пользой провести ноябрьские праздники

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Медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских посоветовала провести ноябрьские праздники с максимальной пользой и постараться отдохнуть от повседневной рутины.

Тем, кто много времени проводит за компьютером, нужна активность без нагрузки на зрение, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

«Например, это могут быть игры на свежем воздухе, занятия в спортзале или бассейне, поездки в какие-нибудь интересные места», — посоветовала психолог.

Напротив, тем, кому на работе приходится много взаимодействовать с другими людьми, больше подойдут варианты отдыха, которые предполагают уединение и возможность побыть в тишине. Также могут подойти поездки в живописные места или посещение экскурсий.

Тем, кто много времени проводит в командировках, Крушинских посоветовала провести время с семьёй.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что к признакам осенней хандры относятся снижение физической активности, отсутствие мотивации, быстрая утомляемость, снижение самооценки.

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