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Синоптик Ильин рассказал о ледяном дожде в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал ледяной дождь в Москве.
Синоптик Ильин рассказал о ледяном дожде в Москве
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

По словам синоптика, сегодня температура повышается.

«Гололёдные явления, возможен ледяной дождь. Но это долго не продлится, потому что температура продолжит расти и всё очень быстро растает, в том числе и небольшой слой льда, который может образоваться», — отметил он.

Ильин добавил, что завтра подобных явлений ждать не стоит, а к среде температура воздуха в Москве вырастет до +10...+13 °С.

Ранее синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 30 октября.

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