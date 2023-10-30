Синоптик Ильин рассказал о ледяном дожде в Москве
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По словам синоптика, сегодня температура повышается.
«Гололёдные явления, возможен ледяной дождь. Но это долго не продлится, потому что температура продолжит расти и всё очень быстро растает, в том числе и небольшой слой льда, который может образоваться», — отметил он.
Ильин добавил, что завтра подобных явлений ждать не стоит, а к среде температура воздуха в Москве вырастет до +10...+13 °С.
Ранее синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 30 октября.