RT в Telegram
Подпишись

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 30 октября

Короткая ссылка
В понедельник, 30 октября, на дорогах Москвы ожидается гололедица, так как в столице пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь, с 06:00 до 15:00 мск.
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 30 октября
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом говорится в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулём и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, посоветовали воздержаться от поездок на машине, если владельцы не успели поменять резину.

«Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Будьте внимательными на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить