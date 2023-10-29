Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 30 октября

В понедельник, 30 октября, на дорогах Москвы ожидается гололедица, так как в столице пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь, с 06:00 до 15:00 мск.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулём и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, посоветовали воздержаться от поездок на машине, если владельцы не успели поменять резину.

«Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Будьте внимательными на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Челябинской области.