RT в Telegram
Подпишись

Психолог Афонина: причиной осенней хандры может стать аффективное расстройство

Короткая ссылка
Клинический психолог группы компаний BestDoctor Оксана Афонина рассказала, что осенняя хандра может развиваться на фоне дефицита витамина D или из-за аффективного расстройства.
Психолог Афонина: причиной осенней хандры может стать аффективное расстройство
  • Gettyimages.ru

«Осенняя хандра» может возникать из-за нехватки витамина D в период сокращения светового дня, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Единственным витамином, дефицит которого присутствует у большинства россиян, является витамин D, поэтому эндокринологи рекомендуют не прекращать приём профилактических доз витамина D круглогодично», — сказала Афонина.

Однако такому состоянию осенью подвержены не все, отметила специалист. По её словам, симптомы хандры могут вызываться сезонным аффективным расстройством. Это может приводить к потере работоспособности и чувства радости от жизни, добавила психолог.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить