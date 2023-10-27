Психолог Афонина: причиной осенней хандры может стать аффективное расстройство

Клинический психолог группы компаний BestDoctor Оксана Афонина рассказала, что осенняя хандра может развиваться на фоне дефицита витамина D или из-за аффективного расстройства.

«Осенняя хандра» может возникать из-за нехватки витамина D в период сокращения светового дня, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Единственным витамином, дефицит которого присутствует у большинства россиян, является витамин D, поэтому эндокринологи рекомендуют не прекращать приём профилактических доз витамина D круглогодично», — сказала Афонина.

Однако такому состоянию осенью подвержены не все, отметила специалист. По её словам, симптомы хандры могут вызываться сезонным аффективным расстройством. Это может приводить к потере работоспособности и чувства радости от жизни, добавила психолог.

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