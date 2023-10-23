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Фотовыставка «Москва — столица добрых дел» откроется 25 октября на ВДНХ

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В северном розарии на ВДНХ 25 октября откроется фотовыставка «Москва — столица добрых дел». Экспозиция посвящена труду волонтёров.
Фотовыставка «Москва — столица добрых дел» откроется 25 октября на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посетители увидят фотоработы о труде волонтёров, занятых в разных сферах жизни: уборке русел рек и озёр, помощников, выгуливающих собак в приюте, людей, добровольно работающих в медицине, спорте, культуре.

Отдельный стенд посвящён тем, кто оказывает поддержку маломобильным горожанам.

Выставка пройдёт до 25 ноября.

Ранее в Москве рассказали о новых выставках на ВДНХ.

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