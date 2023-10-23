Фотовыставка «Москва — столица добрых дел» откроется 25 октября на ВДНХ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Посетители увидят фотоработы о труде волонтёров, занятых в разных сферах жизни: уборке русел рек и озёр, помощников, выгуливающих собак в приюте, людей, добровольно работающих в медицине, спорте, культуре.
Отдельный стенд посвящён тем, кто оказывает поддержку маломобильным горожанам.
Выставка пройдёт до 25 ноября.
Ранее в Москве рассказали о новых выставках на ВДНХ.