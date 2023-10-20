В Москве рассказали о новых выставках на ВДНХ

На ВДНХ рассказали о выставочной программе на осень 2023 года. Для посетителей открыты новые экспозиции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Гости выставочного комплекса смогут узнать о моде XIX века, увидеть фотоработы с белорусскими замками, ознакомиться с историей нефтяной промышленности в Российской империи в начале XX столетия, а также понаблюдать за работой железной дороги.

К примеру, на фотовыставке «Замки Беларуси: Мир — Несвиж. Презентация туристического потенциала Республики Беларусь» посетители узнают об уникальных архитектурных памятниках культуры этой страны.

В павильоне «Рабочий и колхозница» на выставке «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна» будет представлено более 400 подлинных предметов XIX века: одежда, обувь, различные аксессуары — веера, пуговицы, сумочки, ридикюли.

Ранее гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров рассказал о перспективах развития выставки.