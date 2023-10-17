Гендиректор ВДНХ Шогуров рассказал о перспективах развития выставки

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров рассказал, что в рамках городской программы «Возрождение ВДНХ» была утверждена новая стратегия развития выставки.

По его словам, возрождение ВДНХ началось в 2014 году после того, как выставочный комплекс был передан правительству Москвы.

Проект восстановления возглавил мэр Сергей Собянин, давший старт программе «Возрождение ВДНХ», рассказал Шогуров в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, за это время открыто более 20 музеев, создан Ландшафтный парк, проведена комплексная реставрация 26 из 49 объектов культурного наследия.

«Мы стремимся к тому, чтобы ВДНХ отвечала всем запросам общества, чтобы, будучи наглядной экспозицией советской истории, она становилась лучшим общественным пространством и при этом вновь решала важные для страны задачи», — отметил гендиректор выставки.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о результатах архитектурного конкурса «Золотой колос» на ВДНХ. Мероприятие проводилось при поддержке Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и других организаций.