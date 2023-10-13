В Москве объявили лауреатов архитектурного конкурса «Золотой колос»
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Проекты поступили из разных городов России, а также из Таджикистана. Призовые места заняли участники из Казани, Томска и Москвы. Каждая работа, представленная на конкурс, опирается на историю и архитектуру ВДНХ, учитывает её самобытность и современное значение», — заявила Сергунина.
Молодые архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства работали над проектами комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ.
Лауреатам вручили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ начали тестировать канатную дорогу.