В Москве объявили лауреатов архитектурного конкурса «Золотой колос»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о результатах архитектурного конкурса «Золотой колос» на ВДНХ. Мероприятие проводилось при поддержке Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и других организаций.

Об этом сообщает НТВ.

«Проекты поступили из разных городов России, а также из Таджикистана. Призовые места заняли участники из Казани, Томска и Москвы. Каждая работа, представленная на конкурс, опирается на историю и архитектуру ВДНХ, учитывает её самобытность и современное значение», — заявила Сергунина.

Молодые архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства работали над проектами комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ.

Лауреатам вручили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ начали тестировать канатную дорогу.