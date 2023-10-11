На ВДНХ начали тестировать канатную дорогу

В Москве началось тестирование канатной дороги на ВДНХ.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На канатной дороге на ВДНХ начались пусконаладочные работы. Тестовый режим продлится от одного до трёх месяцев», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В настоящее время на дороге предусмотрено две станции — южная находится слева от главного входа, северная — за павильоном «Азербайджан».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в павильоне ВДНХ «Умный город», посвящённом современным технологиям, обновили постоянную экспозицию.