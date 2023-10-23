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Более трети россиян после работы уделяют время хобби

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Новое исследование показало, что 38% россиян находят время на хобби после работы, а 43% отметили, что не успевают уделять таким занятиям время на регулярной основе.
Более трети россиян после работы уделяют время хобби
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники».

Каждый десятый, принявший участие в исследовании, признался, что не имеет хобби, но хотел бы иметь занятие для души. Ещё 9% заявили, что не могут найти увлечение.

Участники опроса рассказали, как проводят досуг после работы. Среди интересов на первом месте чтение: 42% россиян признались, что любят читать в свободное время.

Также респонденты отметили спорт (31%), просмотр фильмов и сериалов (29%), готовку и кулинарию (23%), вышивание и рукоделие (20%), компьютерные игры и игры на приставках (19%), дрессуру и уход за животными (17%), цветоводство и садоводство (17%).

Ранее россияне назвали самые узнаваемые и цитируемые эпизоды из фильмов режиссёра Марка Захарова.

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