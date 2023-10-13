«Формула любви» стал самым цитируемым фильмом режиссёра Марка Захарова

Россияне назвали самые узнаваемые и цитируемые эпизоды из фильмов режиссёра Марка Захарова.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, который провёл телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».

Так, 45% участников опроса проголосовали за фразы из фильма «Формула любви», которые произносит Маргадона (Семён Фарада): «Хочешь большой, но чистой любви?» и «А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли?»

Второе место (42%) принадлежит эпизодам из того же фильма, их произносит герой Леонида Броневого: «Голова — предмет тёмный и исследованию не подлежит» и «Коли доктор сыт, так и больному легче».

Также 38% зрителей отметили реплику барона Мюнхгаузена в исполнении Олега Янковского из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Ранее актёр народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.