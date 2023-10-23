Диетолог Круглова рассказала о причинах набора веса осенью и зимой

Диетолог Наталья Круглова рассказала о причинах переедания в осенне-зимний сезон.

Причины набора веса в холодное время года можно разделить на две группы — психологические и диетологические, поделилась специалист в разговоре с RuNews24.

Психологические связаны с потребностью снизить интенсивность тяжёлых эмоций.

«И в осенне-зимний период действительно риск появления определённого эмоционального фона, который будет способствовать повышению аппетита, высок», — отметила Круглова.

Среди диетологических причин набора веса главная — перебор поступающих калорий на фоне снижения физической активности. Специалист посоветовала увеличить нагрузку — если не на улице, то дома или в фитнес-клубе.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе сНСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.