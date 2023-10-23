Узнать больше

Диетолог Круглова рассказала о причинах набора веса осенью и зимой

Короткая ссылка
Диетолог Наталья Круглова рассказала о причинах переедания в осенне-зимний сезон.
Диетолог Круглова рассказала о причинах набора веса осенью и зимой
  • Gettyimages.ru

Причины набора веса в холодное время года можно разделить на две группы — психологические и диетологические, поделилась специалист в разговоре с RuNews24.

Психологические связаны с потребностью снизить интенсивность тяжёлых эмоций.

«И в осенне-зимний период действительно риск появления определённого эмоционального фона, который будет способствовать повышению аппетита, высок», — отметила Круглова.

Среди диетологических причин набора веса главная — перебор поступающих калорий на фоне снижения физической активности. Специалист посоветовала увеличить нагрузку — если не на улице, то дома или в фитнес-клубе.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе сНСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить