На телебашнях Нижнего Новгорода и Казани включат подсветку в честь первого рейса «Метеора»

На телебашнях Нижнего Новгорода и Казани включат иллюминацию, посвящённую первому рейсу «Метеора» между двумя городами.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Увидеть подсветку можно вечером 21 и 22 октября. На телебашне в Нижнем Новгороде появится бегущая строка «21—22 октября — первый рейс Метеора «Конструктор Алексеев», Нижний — Казань — Нижний».

«Разработки Ростислава Евгеньевича Алексеева совершили настоящий прорыв в истории судостроения и авиастроения. Его имя неразрывно связано с Нижним Новгородом — городом на стрелке Оки и Волги», — заявил и. о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, слова которого приводит pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что на челябинской телебашне включали тематическую подсветку в честь Дня пожилого человека.