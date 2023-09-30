На челябинской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня пожилого человека

В воскресенье, 1 октября, на телебашне в Челябинске включат тематическую подсветку, посвящённую Дню пожилого человека.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы администрации города.

«1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека», — говорится в сообщении.

С 21:30 на телебашне можно будет увидеть открытую ладонь — символ дня, а также листопад и поздравления.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области осенью проведут около 90 экскурсий, которые посетят 8000 жителей пенсионного возраста.