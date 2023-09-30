Узнать больше

На челябинской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня пожилого человека

Короткая ссылка
В воскресенье, 1 октября, на телебашне в Челябинске включат тематическую подсветку, посвящённую Дню пожилого человека.
На челябинской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня пожилого человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы администрации города.

«1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека», — говорится в сообщении.

С 21:30 на телебашне можно будет увидеть открытую ладонь — символ дня, а также листопад и поздравления.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области осенью проведут около 90 экскурсий, которые посетят 8000 жителей пенсионного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить