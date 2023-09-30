На челябинской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня пожилого человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы администрации города.
«1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека», — говорится в сообщении.
С 21:30 на телебашне можно будет увидеть открытую ладонь — символ дня, а также листопад и поздравления.
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