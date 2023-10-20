Актёр Роберт Де Ниро выразил соболезнования музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артёма Микояна.

«Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центра Стаса Намина.

Отмечается, что Артём Микоян работал со знаменитыми деятелями Голливуда.

Также сообщается, что соболезнования прислали многие другие зарубежные кинодеятели.

Ранее RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна на основании первых показаний пасынка рокера и свидетелей.