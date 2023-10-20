На Ямале ожидаются метели и усиление ветра

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о погоде на предстоящие выходные. Жителей региона ждёт понижение температуры и сильный ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу на 21 октября 2023 года, температура воздуха составит ночью 0…-5 °С , днём -2…+3 °С.

Ветер юго-западный, западный 7—12 м/с, порывы 17—22 м/с.

Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в ноябре в разных регионах страны.